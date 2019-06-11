تكنولوجيا: أول الصور الحية التي تكشف عن تصميم هاتف جوجل القادم Pixel 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت على شبكة الإنترنت أول الصور الحية لهاتف جوجل المرتقب Pixel 4 الذي ينطلق هذا العام بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، وكاميرة خلفية مزدوجة أيضاً.

تقدم شركة جوجل لاحقاً هذا العام اثنان من الإصدارات المميزة من هواتف Pixel، واليوم تأتي أول الصور الحية لأحد إصدارات جوجل القادمة الذي تشير التوقعات إلى أنه الإصدار الأعلى Pixel 4 XL.

ويظهر الهاتف في التسريبات المصورة بقطع مزدوج في الشاشة الأمامية يأتي باثنان من المستشعرات للكاميرة الأمامية، كما يأتي الهاتف أيضاً بكاميرة خلفية مزدوجة.

وتؤكد الصور الحية الجديدة على التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن جوجل تتبنى هذا العام تصميم ثقب الشاشة في هواتفها المميزة، والذي ظهر بالفعل في تسريبات مصورة لغطاء حماية الشاشة خلال الفترة الماضية.

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وتشير التوقعات إلى أن جوجل في طريقها للإعلان قريباً عن كل من هاتفي Pixel 4 وPixel 4 XL نظراً للتسريبات التي بدأت في الإنتشار بوتيرة سريعة على شبكة الإنترنت في الآونة الأخيرة.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات السابقة أن تقدم جوجل هاتفي Pixel 4 XL وPixel 4 هذا العام بنظام تشغيل Android Q، كما ينطلق الهاتفين برقاقة معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

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