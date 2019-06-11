تكنولوجيا: Nintendo تقدم قريباً لعبة Dream Daddy على منصة Switch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق قريباً لعبة الإنترنت الشهيرة Dream Daddy على منصة Switch من Nintendo، كما يقدم ناشر اللعبة إصدار خاص أيضاً بكلاً من منصة iOS والأندوريد.

تشير التوقعات إلى أن إعلانات شركة Nintendo خلال فعاليات E3 ستدور حول Direct stream، إلا أن Nintendo تستعد أيضاً لجلب لعبة Dream Daddy أحد الألعاب المفضلة لدى الكثير من المستخدمين على شبكة الإنترنت إلى منصة Switch خلال الفترة القادمة، حيث كُشِف عن هذا الإعلان في تغريدة على تويتر.

ولقد جاء الإعلان عبر ناشر اللعبة Game Grumps على تويتر، الذي أشار إلى تفاصيل جديدة حول لعبة Dream Daddy التي تنطلق قريباً على كلاً من منصة Switch وiOS إلى جانب الأندوريد أيضاً. كما أشير أيضاً إلى أن الموعد المحدد لإطلاق اللعبة سيكشف عنه قريباً.

ولقد أضاف ناشر اللعبة Game Grumps أيضاً إلى بعض التغييرات الجديدة لشخصيات اللعبة الرئيسية بالتزامن مع إطلاق اللعبة على المنصات الجديدة.

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يذكر أن لعبة Dream Daddy كانت قد أطلقت لأجهزة الحاسب خلال عام 2017، ومن ثم أصبحت واحدة من أكثر الألعاب شعبية على شبكة الإنترنت لاحقاً، ومن ثم أطلقت اللعبة على منصة PS4 في نهاية العام الماضي.

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