جوجل تؤكد أن بعض هواتف الأندرويد جاءت بشكل مسبق مع برنامج خبيث

فاطمة أيت طالب - دبي - البرامج الضارة على هواتفنا الذكية ليست جديدة، على الرغم من أنه في معظم الأحيان، يمكن تجنبها بسهولة عن طريق عدم التحميل من مواقع الويب المشبوهة أو المصادر غير الرسمية. ومع ذلك، يبدو أن التحلي بالذكاء فيما يتعلق بالتحميلات ليس كافيًا لأن شركة جوجل أكدت مؤخرًا أن هناك بعض أجهزة الأندرويد التي تأتي بشكل مسبق مع البرمجيات الخبيثة.

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بما يجري، ففي وقت سابق من هذا العام، كان هناك برنامج خبيث من نوع طروادة يدعى Triada تم إكتشافه على مجموعة من أجهزة الأندرويد المتدنية. ولهذا السبب إعترفت شركة جوجل الآن أن بعض أجهزة الأندرويد قد تم إختراقها بالفعل بواسطة هذا البرنامج الخبيث كجزء من هجوم بدأ من سلسلة التوريد.

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هذا يعني أنه حتى قبل مغادرة هذه الأجهزة لأبواب المصنع تعرضت للخطر حتى قبل أن تصل إلى أيدي العملاء، حيث أنه بمجرد تشغيل الهاتف وربطه مع الإنترنت، كان بمقدور القراصنة التسلل إلى هذه الأجهزة والوصول إلى محتويات المستخدمين وبياناتهم، فضلا عن تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد على الجهاز.

أكدت شركة جوجل منذ ذلك الحين أنها عملت مع الشركات المصنعة لهذه الأجهزة، وقامت هذه الأخيرة منذ ذلك الحين بإصدار تحديثات عبر الهواء لأجهزتها لإزالة البرمجيات الخبيثة وإغلاق الثغرة الأمنية بصفة نهائية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كم هو مقدار الضرر الذي نتج عن هذا البرنامج الخبيث.