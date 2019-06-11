رئيس الميزانية الأمريكي متخوف من الآثار السلبية المحتملة لقرار حظر Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - يذكر تقرير جديد صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية خطابًا تم إرساله إلى نائب الرئيس الأمريكي، Mike Pence وعدد من الأعضاء الآخرين في الكونغرس من Rulles Vought، والذي يشرف على إدارة مكتب الإدارة والميزانية في الولايات المتحدة الأمريكية.

تقول هذه الرسالة، والتي حصلت عليها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن قانون تفويض الدفاع الوطني الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب والذي منع شركة Huawei من التعامل مع الشركات الأمريكية، سيؤدي إلى ” إنخفاض كبير ” في عدد الموردين المتاحين للعمل مع الحكومة الأمريكية.

” بينما تدرك الإدارة أهمية هذا الحظر بالنسبة للأمن القومي، فقد إستمعت عدة وكالات إلى مخاوف كبيرة من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الذين قد يكونون متأثرين والذين قد يتأثرون “.

طلب Rulles Vought من الأطراف المعنية أن تنظر في إمكانية تأجيل تطبيق هذا القانون لمدة سنتان لضمان فترة إنتقالية أكثر سلاسة لتجنب الإنقطاع الحاد. وفي الوقت نفسه، قدم رئيس الأمن السيبراني في شركة Huawei، السيد John Suffolk، ما يلي إلى أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة.

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” نحن نقف معزولين أمام العالم، ولكننا نفضل القيام بذلك، لأنه يتيح لنا تحسين منتجاتنا. نريد أن يجد الناس الأشياء، سواء وجدوا واحدًا أو ألفًا، لا يهمنا. نحن لا نشعر بالحرج مما يجده الناس “.

حتى يومنا هذا، لا تزال الولايات المتحدة لم تتقدم بأي دليل قوي على تهديد Huawei المحتمل للأمن القومي، حتى بعد أن رفعت Huawei دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب معاملتها غير الدستورية لشركة Huawei دون أي دليل على مزاعمها.

ومضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه إلى القول أنه يأمل في أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحظر كجزء من صفقة تجارية مع الصين رغم قوله بأن شركة Huawei تعتبر ” خطيرة للغاية “، وتشكل تهديدًا على الأمن القومي.

لا يؤثر الحظر فقط على واحدة من أكبر الشركات في الصين، ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إبطاء إنتشار شبكات الجيل الخامس 5G، ورفع الأسعار.