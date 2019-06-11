شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الزراعة أكبر مسبب لغازات الاحتباس الحرارى فى رواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد تقرير حديث بأن الزراعة تأتى وراء معظم انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى رواندا، حيث يمثل القطاع 70.4% من إجمالى الانبعاثات على المستوى الوطنى.

جاء ذلك فى نتائج التقرير الوطنى الثالث بشأن تغير المناخ، الذى يعرض ملخصا لاتجاهات الانبعاثات منذ عام 2006 إلى عام 2015 وسيناريوهات الانبعاثات المستقبلية حتى عام 2050، وطرق التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

وذكرت صحيفة (نيو تايمز) فى كيجالى على الإنترنت أن التقرير الصادر فى كيجالى يقدم إلى الأمم المتحدة كل 4 سنوات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغازات الدفيئة الرئيسية فى الغلاف الجوى للأرض هى بخار الماء وثانى أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز والأوزون التى تسبب الاحترار العالمى.