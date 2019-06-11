شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القاموس الإلكترونى على الإنترنت يعلن خطة لتحديث تعريف كلمة "أسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على القاموس الإلكترونى على شبكة الإنترنت (Dictionary.com) عن الخطط لتحديث وتنقيح تعريف كلمة "أسود"، وذلك بعدما تكشف اعتبارها عنصرية مثل "شيطانى" و"قذر" و"حقير" كمرادفات.

وذكرت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية أن هذا جاء بعد أن أعربت فنانة شابة تدعى نيشيلا بارنز (21 عاما) من ولاية نيوجيرسى الأمريكية عن عدم ارتياحها للكلمات، ونقلت ملاحظاتها إلى موقع (توتير) للتدوينات القصيرة بعد نشرها على الشاشة للمرادفات إلى جانب "الأسود" من بينها "الاكتئاب، كارثية، حزينة، شرير، جهنمى، وحشى، فظيع، شائنة، غادرة".

وكتبت نيشيلا، فى انتقادها للتعريفات "هناك كلمات مسيئة فى القاموس مرتبطة بتعريف "أسود".. من الأهمية بمكان أن يكون لدينا معان أكثر إيجابية لهذه الكلمة لأن الطريقة التى نحدد بها الكلمات تشكل تصورنا لها".

وما بين مؤيد ومعارض لموقف المواطنة الأمريكية السمراء نيشيلا، رد المسئولون عن القاموس الإلكترونى بتغريدة على موقع (تويتر) بالقول "نحن نتفق.. نجرى بعض التحديثات والمراجعات التى سيتم طرحها فى وقت لاحق من هذا العام".