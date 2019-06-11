شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل وصولها لمنصات الألعاب.. تعرف على التحديثات التى طرأت على "حرب النجوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن تصل لعبة حرب النجوم الجديدة "Star Wars Jedi: Fallen Order" فى 15 نوفمبر على منصة "إكس بوكس وان" و"بلاى ستشن 4" و"PC".

وخلال استضافة "لوس أنجلوس" لحدث "EA Play" قدم عرضا للحاضرين حول التحديثات الجديدة التى طرأت على لعبة "حرب النجوم" والتى ينقلها تقرير لموقع "بيزنس"، وهى..





"Star Wars Jedi: Fallen Order" هى لعبة أكشن حركية أحادية اللاعب تضم مزيجا من القتال وحل الألغاز التى تعمل على سرد قصة جديدة.





من النجوم "كال كيستيس" والذى يلعب دوره الممثل "كاميرون موناغا" وهو الوحيد الذى تمكن من الهروب من الحكومة فى الموسم السابق.





شخصيات لعبة "حرب النجوم" عبارة عن مزيج بين الشخصية الحمقى والقاسية والأنيقة، حيث إن طاقم العمل مع "كال" شخصيات متنوعة ومختلفة عن بعضهم.





فى حرب النجوم يتسلق "كال" AT-AT باستخدام بعض أوراق الشجرن وعند وصوله إلى القمة كان قادرا على الدخول إلى AT-AT والاستيلاء عليها، وكان التسلسل مثيرا، حيث إنه أظهر نوع اللعب الديناميكى من لحظة إلى أخرى الذى نأمل أن تكون اللعبة مبنية عليه.

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القتال فى اللعبة أحيانا يخرج عن الإطار المنطقى والمنهجى، فيمكنك أن تشعر فى بعض الأحيان أنه سوبر مان يمكنه عمل كل شىء غير منطقى.





نظرا لأن BD-1 له أقدام صغيرة وعينان كبيرتان فهو حيوان أليف رائعتين يساعد "كال" فى مجموعة متنوعة من السيناريوهات، فهو يساعده فى كل شىء.





حركة "كال" سريعة وخفيفة وهو ما يجعل تسلقه على AT-AT والجرى على الجدران أحد أنواع المعالجات المثيرة التى تزيد من سرعته ومضاعفة قدرته على القفز والقتال، وتعتبر هذه الحركة جزء مهم فى حل الألغاز.





قوة "كال" ممتعة لأنه يستخدمها فى وقتها المناسب، فليست كل القوى الخاصة به هى القوة القاتلة ولكن هناك قوة لدى "كال" يستخدمها لإبطاء الوقت لدرجة تمكنه من المناورة بسهولة حول الطلقات التى تنهال عليه.





فى النسخة الجديدة من حرب النجوم يضطر اللاعب إلى تكييف قتاله مع التحديات الجديدة التى يتعرض لها خلال اللعب.





يتميز تصميم لعبة "حرب النجوم" فى نسختها الجديدة ببيئات تقترب من الحقيقة فهى رائعة تساعدك فى وضع الخطط والقتال.