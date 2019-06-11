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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات التي نشرت عبر Geekbench بتفاصيل حول جهاز Galaxy Tab S5 اللوحي الجديد من سامسونج الذي يأتي بأعلى مواصفات بين هذه السلسلة من الأجهزة اللوحية.
كشفت تسريبات Geekbench عن بعض من مواصفات جهاز Galaxy Tab S5 اللوحي الذي يظهر في نموذج رقم SM-T865، والذي ينطلق قريباً بنظام تشغيل Android 9 Pie مع رقاقة معالج كوالكوم، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، حيث سجل هذا الإصدار أعلى آداء في إختبارات Geekbench بين أجهزة الأندوريد اللوحية، كما يتنافس أيضاً مع آداء iPad Pro بحجم 10.5 إنش من ابل.
ولقد تخطى آداء هذا الإصدار أيضاً إصدار سامسونج من الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S5e، ومن المتوقع أن تأتي التسريبات القادمة بمزيد من التفاصيل حول إصدار سامسونج من الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S5 حتى الإعلان الرسمي.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن جهاز Galaxy Tab S5 اللوحي المميز من سامسونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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