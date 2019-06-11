تقرير جديد يكشف لنا عن تفاصيل إضافية هامة حول الهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - تحظى سلسلة هواتف Galaxy Note Series من شركة سامسونج بولاء قوي وبإهتمام عدد كبير من الأطراف في النصف الثاني من كل عام. ومن المتوقع أن يشهد الهاتف Galaxy Note 10 هذا العام تغييرًا جذريًا مقارنة مع الهاتف Galaxy Note 9، فالشائعات تقترح قدوم طرازين من Galaxy Note هذا العام لأول مرة منذ صدور Galaxy Note 4 و Galaxy Note Edge.

ووفقا لتقرير من موقع 91Mobiles نقلاً عن ” مصادر موثوقة “، فيبدو أن الهاتف Galaxy Note 10 سيحمل الإسم الرمزي SM-N975، في حين سيحمل الهاتف Galaxy Note 10 Pro الإسم الرمزي SM-N976. وأشارت التقارير السابقة إلى أننا سنرى على الأرجح نسختين من كل طراز، واحدة تدعم شبكات 4G كحد أقصى، في حين تدعم النسخة الأخرى شبكات 5G كذلك.

ووفقا للتقرير، فسوف يضم الهاتف Galaxy Note 10 شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.4 إنش، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4170mAh. وفي الوقت نفسه، سيتم تزويد الهاتف Galaxy Note 10 Pro بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.8 إنش، وبذاكرة داخلية بحجم 256GB، وببطارية بسعة 4170mAh كذلك. وجدير بالذكر أنه ستكون هناك نسخة من الهاتف Galaxy Note 10 Pro تضم ما يصل إلى 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية.

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تم إكتشاف أسماء رمزية أخرى، وهي SM-N970 و SM-N971، ولكن لا يمكن للتقرير تحديد ما تمثله. كان هناك ذكر لإمكانية قدوم الهاتف Galaxy Note 10e في التقارير السابقة، ولكنني شخصيًا أشك في ذلك.

في وقت سابق من هذا اليوم، تلقينا معلومات مفادها أن الهاتف Galaxy Note 10 Pro لن يدعم الشحن السريع بقوة 45W كما ورد في التقارير السابقة، وإنما سيدعم بدلا من ذلك الشحن السريع بقوة 25W. هذا لا يزال يمثل خطوة كبيرة في الإتجاه الصحيح نظرًا لأن معظم هواتف سامسونج تدعم الشحن بقوة 15W فقط، بما في ذلك الهاتف Galaxy Note 9 نفسه.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف Galaxy Note 10 كذلك مع المعالج Snapdragon 855 في بعض المناطق، ومع المعالج Exynos 9825 في المناطق الأخرى. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أنه سيضم أربع كاميرات في الواجهة الخلفية مماثلة لتلك المستخدمة في الهاتف +Galaxy S10، ولكنها ستمتاز بتصميم عمودي هذه المرة. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد قيل كذلك أن Galaxy Note 10 Pro سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيتخلص من منفذ السماعات 3.5mm. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro، وهو الأمر الذي من المرجح أن يتحقق في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل.