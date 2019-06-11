صور حاسوبية تجسد تصميم Google Pixel 4، وتعرض الهاتف مع عدة كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة جوجل بإطلاق هاتفيها الرائدين لهذا العام Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL في وقت لاحق من هذا العام، ولكن سيتعين علينا الإنتظار لبضعة أشهر قبل أن نرى ذلك يتحقق على أرض الواقع. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم نشر صور حاسوبية جديدة يقال بأنها تجسد كيف سيبدو الهاتف Google Pixel 4. والتغيير الأكبر الملاحظ في هذا التصميم هو وجود عدة كاميرات في الخلف.

لقد ظلت شركة جوجل ملتزمة بإستخدام كاميرا واحدة في الخلف في هواتفها الذكية Google Pixel حتى مع إنتقال الشركات المصنعة الأخرى إلى الكاميرات الثلاثية والرباعية في الخلف. وبدلاً من إستخدام عدة كاميرات، قررت شركة جوجل اللجوء إلى سحر البرمجيات لتقديم نتائج رائعة. ومع ذلك، فقد وصلت جوجل إلى نقطة لم يعد بالإمكان فيها للشركة تجاهل فوائد أنظمة الكاميرات المتعددة والإمكانيات التي توفرها للمستخدمين.

وبالحديث عن الواجهة الخلفية، فلا يظهر مستشعر بصمات الأصابع هناك، وهذا ما يلمح إلى أن شركة جوجل ستقوم على الأرجح بتضمين هذا المستشعر في شاشة الهاتف Google Pixel 4 أو ستقوم بدلا من ذلك بالإعتماد على نظام أمني متقدم للتعرف على الوجه مع العلم بأن شركة جوجل قامت بإضافة إشارات إلى نظام متقدم للتعرف على الوجه للنسخة التجريبية من نظام Android Q.

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يبدو أن مكبرات الصوت المزدوجة في الواجهة الأمامية مفقودة أيضًا. ربما تم إستبدالها بسماعة الأذن في الأعلى ومكبر للصوت في الأسفل لخلق تأثير الستيريو، كما هو الحال في الهاتف Galaxy S10 على سبيل المثال. ربما تكون شركة جوجل قد إتخذت هذا القرار لتحرير مساحة أكبر لزيادة حجم الشاشة دون التأثير على أبعاد الهاتف كثيرًا.

يمكننا أن نتوقع ظهور تجسيدات إضافية للهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL في الأسابيع المقبلة. إذا كان لنا أن نستنتج أي شيء من هذا، فهو قدوم الهاتف الرائد المقبل لشركة جوجل مع تغييرات كبيرة على مستوى التصميم.