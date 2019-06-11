حظر Huawei سيؤدي إلى إبطاء إنتشار شبكات 5G، ورفع الأسعار

فاطمة أيت طالب - دبي - طلبت الشركات التقنية من موظفيها التوقف عن التحدث مع نظرائهم في شركة Huawei، على الأقل في المواضيع التقنية والمعايير التقنية. التقارير الصادرة من وكالة الأنباء رويترز تفيد بأن أرباب العمل مثل Intel و Qualcomm و InterDigital Wireless و +LG U قد فرضوا قيودًا على الموظفين من خلال منعهم من إجراء محادثات غير رسمية مع نظرائهم في شركة Huawei خلال الإجتماعات والمؤتمرات الدولية.

ووفقا لبعض المطلعين، فقد قدمت كل من Intel و Qualcomm ” تعليمات الإلتزام ” لموظفيها، ولكنها رفضت الكشف عن تلك التعليمات. نُقل عن مسؤول في شركة الإتصالات الكورية الجنوبية +LG U أن الشركة ” تمتنع طواعية عن التفاعل مع موظفي Huawei “، بينما أكد المسؤولين التنفيذيين في شركة Nokia أن المحادثات دون إتصال بالإنترنت ( Offline ) قد تم توثيقها خلال إجتماع 3GPP الأسبوع الماضي.

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وعلق المحللون أن هذا العداء سيبطئ من إنتشار شبكات الجيل الخامس 5G. وقال ممثل لم يكشف عن إسمه من أوروبا، منخرط في عملية تطوير شبكات الجيل الخامس 5G أن مثل هذه التصرفات تدفع الجميع إلى الركون في زواياهم الخاصة، مما يعيق بشكل فعال عملية التطور.

في حين رفضت وكالة الأنباء رويترز تسمية معظم مصادرها، فمن الواضح أن الشركات حريصة على اللعب بورقة الحذر فيما يخص تفاعلها مع شركة Huawei نتيجة للحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. وفيما يخص قطاع الهواتف الذكية، فكل هذا يعني أننا لسنا واثقين تمامًا من أننا سنرى سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series، أو على الأقل ليس بالطريقة التي نتوقعها، فهي على الأرجح ستأتي من دون تطبيقات وخدمات جوجل المعهودة، ومن دون العديد من التطبيقات والخدمات العالمية الأخرى.