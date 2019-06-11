صور مسربة واقعية تستعرض لنا الهاتف Google Pixel 4 مع كاميرتين في الأمام والخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا العديد من الشائعات حول الهاتف Google Pixel 4 XL القادم من شركة جوجل، ورأينا كذلك بعض الصور الحاسوبية التي تجسد لنا كيف سيبدو هذا الهاتف. أما وقد قلنا ذلك، فنحن هنا الآن مع تسريب جديد عبارة عن صور مضببة وغير واضحة يقال بأنها للهاتف الرائد المقبل لشركة جوجل.

ووفقا للمصدر، فهو يقول بأن هذه الصور تستعرض لنا الهاتف Google Pixel 4، على الرغم من أننا نشك في أننا نتعامل في هذه الحالة مع الهاتف Google Pixel 4 XL وليس شقيقه الأصغر Google Pixel 4. وتعرض لنا هذه الصور هاتف جوجل المقبل مع كاميرتين في الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، وكاميرتين إضافيتين في الواجهة الخلفية للهاتف، وهذا بالفعل ما يتماشى مع التسريبات السابقة.

وفي الأونة الأخيرة، كان هناك تسريب لواقي الشاشة قيل بأنه مصمم للهاتف Google Pixel 4، وهو يؤكد بدوره قدوم شاشة الهاتف الرائد المقبل لشركة جوجل مع ثقب عريض من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

لا يزال يتعين علينا الإنتظار لنحو أربعة أشهر قبل أن نرى شركة جوجل تزيح الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL. وبناء على ما جمعناه حتى الآن، فيبدو أن هذين الهاتفين المنتظران سيضمان شاشات بأحجام مختلفة، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن المعالج Snapdragon 855. وكما يمكنك أن تتوقع، فسوف يأتي هذين الهاتفين كذلك بشكل مسبق مع نظام Android Q.