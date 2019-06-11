21 يونيو أطول نهار فى السنة وبدء الإنقلاب الصيفي بنصف الكرة الشمالي

كتب محمود راغب أيام قليلة تفصلنا عن موعد الإنقلاب الصيفي إيذانا ببدء فصل الصيف فكليا، والذى كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أنه يبدأ 21 يونيو بنصف الكرة الشمالى . وطبقا للحسابات فيبدأ الانقلاب الصيفى 21 يونيو، وبعد الاعتدال الربيعى تستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا ويواصل ميل أشعة الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيا وينقص طول الليل، بينما يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تمام على مدار السرطان يوم 21 يونيو وهو موعد...

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