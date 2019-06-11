شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا تفعل إذا فقدت هاتفك الأندرويد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تفقد هاتفك بالتأكيد تثيرك بعض المخاوف حول الصور والمعلومات المخزنة عليه، وكيف يمكن حماية خصوصية بياناتك ومنع استغلالها، لهذا قدم أندرويد لكل الأجهزة التابعة له بعض الخطوات التي من خلالها يمكن حماية خصوصيتك ومعرفة مكانه واستعادته عند فقدانه عن طريق الخطأ

في حالة الرغبة فى تحددي موقع هاتفك بعد فقدانه:

- قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك على أي هاتف آخر أو جهاز كمبيوتر.

- في حالة تسجيل دخول الهاتف باستخدام حساب جوجل نفسه، فسيعرض جوجل على الفور آخر موقع لهاتفك الذكي.

- وبعد عرض خاصية "Find my phone" لمكان هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد، يمكنك الاتصال على الفور بالهاتف لتحديد موقعه من خلال الضغط على خيار "تشغيل الصوت"، وسيرن جهازك لمدة 5 دقائق، حتى لو تم ضبطه على وضع صامت أو الاهتزاز.

أما في حالة تعرض الهاتف للسرقة

إذا سُرق، فإن الاتصال به ليس فكرة جيدة، فبدلًا من ذلك يمكنك قفل الهاتف عن بعد، كما يلى:

- الانتقال إلى android.com/find وتسجيل الدخول بحسابك في جوجل.

- إذا كان لديك أكثر من هاتف يعمل بنظام أندرويد، فاختار اسم الجهاز المفقود في الجزء العلوي من الشاشة.

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- إذا كان جهازك المفقود يحتوى على أكثر من حساب مسجل عليه، فقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الرئيسى.

- إذا تعذر العثور على جهازك، فسترى آخر موقع معروف له، إذا كان متاحًا.

- يمكنك الضغط على اختيار "تمكين القفل والمحو"، سيؤدي هذا إلى قفل الجهاز باستخدام رمز PIN أو النمط أو كلمة المرور، إذا لم يكن لديك قفل فيمكنك تعيين واحد.

- يمكنك إضافة رسالة أو رقم هاتف إلى شاشة القفل، لمساعدة شخص ما في إعادة جهازك إليك.

- إذا اخترت "مسح"، فسيؤدى ذلك إلى حذف جميع البيانات الموجودة على جهازك نهائيًا ولكن قد لا يقوم بحذف بطاقات SD.

ويجب أن تعلم أنه بعد الحذف، فلن يعمل Find My Device على الجهاز.