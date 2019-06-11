شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 مزايا جديدة بوضع Dark Mode على نظام IOS 13.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطورون داخل شركة أبل عن مجموعة من المميزات داخل نظام IOS 13، والتى أثارت دهشة جميع الحضور، حيث قام أحد المطورين بتوضيح الشكل الجديد للتطبيقات، والمزايا الجديدة القادمة وعلى رأسها Dark Mode، وفيما يلى أهم المزايا الجديدة القادمة للوضع المظلم

شكله المختلف:-

يتميز الـ Dark Mode بشكل أسود داكن مع لوحة مفاتيح رماديه اللون، بالإضافة إلي إظهار الألوان الواضحة للتطبيقات المهمة بالنسبة للمستخدم، مع إعطاء ألوان أقل وضوحاً للتطبيقات الأقل أهمية، مما يقلل الحيرة عند استخدام الجهاز.

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عمر أطول للبطارية:-

قال " دان هاينز" المستشار في شبكة برايس ووترهاوس كوبرز التجارية: إن إستخدام الـDark Mode يمكن أن يكون في الواقع اكبر موفر للطاقة، ويمكن أن توفر الشاشة ذات اللون الأسود في الغالب تحسيناً كبيراً لأداء البطارية.

التأثير الصحى:-

تقول شركة أبل أن الـDark Mode مصمم بعناية لجعل جميع العناصر علي الشاشة مريحة للعين، حيث استبدلت الشاشة البيضاء الضارة للعين والموجودة في العديد من المواقع، بالشاشة الخالية من أي سلبيات علي العين.

وأشار بول جاملين، أستاذ علم الأعصاب بجامعة ألاباما في برمنجهام، إلى أن Dark Mode قد يساعد على النوم أيضًا، وقد أجري دراسة علي الخلايا الموجودة بقرانية العين، وأتضح أن الـ Dark Mode مفيد أكثر لخلايا العين ولا يضعف البصر.