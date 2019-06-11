شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح النسخة الجديدة من لعبة Final Fantasy VII رسميا مارس 2020.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الألعاب اليابانية "سكوير إنيكس" أنه من المقرر طرح لعبة Final Fantasy VII Remake على مطلع العام المقبل. وأكدت الشركة أن اللعبة ستصل للمستخدمين فى 3 مارس 2020 حصريا على جهاز PlayStation 4، كما كشفت الشركة فيديو برومو للعبة الجديدة.. Advertisements ويذكر أن لعبة Final Fantasy VII Remake هى نسخة حديثة من لعبة عام 1997 والمعروفة باسم Cloud Strife، والتى تجسد معركة بين مجموعة من المرتزقة، وقد تم الإعلان عن النسخة الجديدة من اللعبة بعد سنوات من الشائعات وطلبات المعجبين.

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