تكنولوجيا: AMD تكشف عن أول معالج 16 نواة مخصص للألعاب Ryzen 9 3950X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت AMD اليوم خلال أحداث معرض الألعاب E3 عن المعالج القوي المخصص للألعاب في نقلة نوعية من المعالجات التي تأتي بعدد 8 أنوية أو 12 نواة حيث ذهبت الشركة هذه المرة إلى العدد 16 نواة في معالج Ryzen 9 3950X.
المعالج سوف يتوافر في سبتمبر المقبل وبسعر 749 دولار، وسوف تكون سرعة المعالج حتى 4.7 جيجاهرتز مع 72 ميجابايت cache، والمعالج هو إستمرار في مسار AMD في تحدي منافستها اللدود إنتل على مستوى الجودة والسعر في الفترة الأخيرة وتدفع التحدي إلى مستوى جديد، والمعالج إستمرار في نفس الإتجاه بعد أن سبق وكشفت الشركة عن المعالج 3900X خلال معرض كمبيوتكس الشهر الماضي.
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