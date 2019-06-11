تكنولوجيا: AMD تكشف عن كارت الشاشة Radeon RX 5700 XT بسعر 449$

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت AMD اليوم خلال معرض E3 عن أول كارت شاشة للشركة يأتي من عائلة RDNA بدقة تصنيع 7 نانومتر وهي كروت Radeon RX 5700 و RX 5700 XT، والأخير تقول الشركة أنه يتفوق على كارت RTX 2070 من نفيديا وسيأتي بسعر 449 دولار، بينما RX 5700 هو نسخة أقل وأيضاً سوف يتفوق على بطاقات RTX 2060 من نفيديا وبسعر 379 دولار.

كارت RX 5700 XT تقول الشركة أنه سيتميز بـ 40 وحدة حوسبة وسرعة تصل إلى 1.9 جيجاهرتز ويصل إلى 9.75 تيرافلوب، وخلال تجربة على مسرح العرض تفوق على كارت نفيديا RTX 2070 بمقدار 20 إطار في الثانية على دقة 1440p، وعلى الجانب الآخر يأتي كارت RX 5700 بـ 36 وحدة حوسبة وسرعة تصل إلى 1.7 جيجاهرتز، وسوف يتوفر الأثنان بالأسواق في السابع من شهر يوليو.

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