الأرصاد: طقس الثلاثاء حار إلى معتدل.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر...