شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف تفاصيل جديدة عن Project Scarlett.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مايكروسوفت عن تفاصيل جهاز Xbox الجديد، والذى سيطلق عليه اسم Project Scarlett، ومن المقرر إطلاقه فى 2020. تعتبر Project Scarlett هى وحدة تحكم لعبة أقوى 4 مرات من وحدة التحكم السابقة Xbox One X، وذلك وفقا لما صرحت به "مايكروسوفت" ل موقع "بيزنس إنسايدر". وقال فريق "مايكروسوفت" الذى يعمل على مشروع "سكارليت" إنه يركز على بعض التحسينات الرئيسية مع الجيل التالى من أجهزة اكس بوكس من حيث تحسين أوقات التحميل، جنبا إلى جنب قفزة كبيرة فى قوة المعالجة من منصات ألعاب الجيل الحال، بالإضافة إلى جعل وحدة التحكم أكثر سهولة من أى وقت مضى". Advertisements وأضافوا: "ولتحقيق كل المميزات السابقة تستخدم مايكروسوفت معالجات AMD الخاصة بـ Navi وذاكرة GDDR6 ومحركات الأقراص الصلبة المتطورة بدلا من محركات الأقراص الصلبة التقليدية". وأشار فريق "مايكروسوفت" على أن وحدة التحكم الجديدة ستكون قادرة على تنفيذ مهام، لا تستطيع معظم الأجهزة القيام بها، كما أنها ستنتج إطارات أعلى بكثير، والتى سيكون لها تأثير على تجانس الحركة.



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