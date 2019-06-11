شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام.. القنوات الـ10 الأكثر شعبية على منصة الألعاب Twitch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت خدمة البث المباشر Twitch من أمازون واحدة من أهم المنصات فى صناعة ألعاب الفيديو، حيث يمكنك بناء مجتمع مختلف من الألعاب عليه بأحدث الاصدارات والتعرف على أحدث الاتجاهات.

ويستخدم ملايين المشاهدين Twitch يوميا لأسباب مختلفة، فالبعض يتابعها لتحسين طريقة اللعبة الخاصة به، بينما الآخرون يرون أنها وسيلة للترفية، حيث تعد Twitch مكان آمن لناشرى الألعاب ومنظمات الألعاب الالكترونية.

وتحظى قنوات Twitch بملايين المشاهدين ولديها شعبية بالغة، حيث إن بعض الناشرين على استعداد لدفع عشرات الآلاف من الدولارات لجعل لعبتهم فى جانب الأعلى دفق لبضع ساعات.

رصد موقع "بيزنس إنسايدر" القنوات الأكثر شعبية على Twitch وفقا لعدد متابعيها..





Ninja يتابعها 14.37 مليون مستخدم





Shroud يتابعها 6.45 مليون مستخدم





Tfue يتابعها 6.21 مليون مستخدم

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TSM| Myth يتابعها 5.1 مليون مستخدم





Summit1g يتابعها 3.86 مليون مستخدم





Tim the Tatman يتابعها 3.77 مليون مستخدم





Dakotaz يتابعها 3.75 مليون مستخدم





Riot Games يتابعها 3.7 مليون مستخدم





TSM| Daequan يتابعها 3.56 مليون متابع



10

Dr. Disrespect يتابعها 3.46 مليون مستخدم