كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “PiCO Home” .. شاشة صغيرة ذكية لمراقبة جودة الهواء

متابعة-سنيار: “PiCO Home” عبارة عن شاشة صغيرة ذكية لمراقبة جودة الهواء تعمل مع تطبيق مصاحب يتم تحميله على هاتفك الذكي لتقديم ملاحظات حول جودة الهواء في منطقتك المحيطة مما يسمح لك باتخاذ خيارات معقولة لحماية صحتك وسلامتك.

يشرح فريق التطوير وراء PiCO Home المزيد حول المنتج: “تم تصميم منتجاتنا لسهولة الاستخدام، من قبل أي شخص يسعى إلى أقصى قدر من الراحة، وبيئة صحية، ونمط حياة أفضل، وهي خفيفة الوزن، محمولة وأنيقة باستخدام اتصال Wi-Fi و Bluetooth، وتتكامل PiCO Home أيضًا بسلاسة مع Alexa – مما يمنحك تجربة مستخدم ممتعة وغنية بالمعلومات أثناء مراقبة الهواء من حولك، وبخلاف شاشات المراقبة الجوية التقليدية، توفر لك PiCO Home راحة البال بمزيج من البيانات الموثوقة العالية وسهولة الحمل والسعر المنخفض.

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PiCO Home متاحة للدعم عبر Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 79 دولارا أو حوالي 62 جنيها إسترلينيا، مما يوفر خصما بقيمة 70 دولارًا على سعر التجزئة الموصى به، وفي حال نجاح الحملة، فمن المتوقع أن تبدأ عمليات الشحن في جميع أنحاء العالم في سبتمبر 2019.