كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كوب نحاسي يتم التحكم فيه من خلال تطبيق ليحفظ مشروبك في درجة حرارة مثالية

متابعة-سنيار: كشفت Ember، وهي شركة تقنية، مؤخرا عن قدح نحاسي محدود الإصدار لمن يحبون تناول مشروباتهم في درجة حرارة مثالية.

صُمم الكوب للحفاظ على مشروبك حارا أو دافئا أو باردا حسب رغبتك.



المنتج المبتكر مصنوع من فولاذ مقاوم للصدأ عالي الجودة مع طلاء سيراميك.

يسمح لك التطبيق المرافق للكوب بضبط درجة حرارة المشروب بدقة والحفاظ عليه لمدة ساعة تقريبا، كما أن التطبيق ينبهك عندما يصل إلى الحرارة التي اخترتها.

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يوفر درجة حرارة قابلة للتعديل تتراوح بين 120 درجة فهرنهايت و 145 درجة فهرنهايت، ويعتبر كوب Ember مثاليا للاستخدام في المنزل أو في العمل.

يسمح لك القدح كذلك بتغيير لون LED حسب رغبتك بمساعدة تطبيق Ember السلس والسهل الاستخدام (متوفر لنظامي IOS و Android).

كوب Ember المحدود من النحاس متوفر حاليا عبر الإنترنت مقابل 187 دولارا.