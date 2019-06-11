كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “AIR PIX” كاميرا جيب بدون طيار بسعر 79 دولارا

متابعة-سنيار: أطلقتIndiegogo كاميرا جيب بدون طيار هذا الشهر في شكل AIR PIX، صممها فريق من المطورين في AirSelfie ومقرها الولايات المتحدة.

تم تجهيز الطائرة بدون طيار خفيفة الوزن بكاميرا عالية الدقة توفر دقة 1920 × 1080 بكسل في هيكل لا يتجاوز 102 × 85 × 13 ملم.

تم إطلاقه من قبل موقع Indiegogo للتمويل الجماعي، حيث تتوفر تعهدات من 79 دولارا فقط مع التسليم المتوقع في وقت ما حول أغسطس 2019.

مزودة بالتعرف على الوجه والتطبيقات المصاحبة المصممة لكل من أنظمة iOS و Android 0، ويمكن بسهولة تحرير مقاطع الفيديو المسجلة من الطائرة بدون طيار وتحميلها إلى مواقع الشبكات الاجتماعية المفضلة لديك في غضون دقائق قليلة.

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تشمل مواصفات الكاميرا الجيب AIR PIX:

– أصغر من هاتفك – 102x85x13mm

– خفيفة الوزن – 52 جرام

– فيديو عالي الدقة 1920x1080p @ 30fps

– 12MP FOV 70 درجة الكاميرا

– رحلة ذاتية الحكم

– التعرف على الوجه

– iOS و Android APP

– مشاركة فورية ومباشرة لوسائل التواصل الاجتماعي

– تحرير الصور في التطبيق

– 30m نطاق الطيران

– 8GB بطاقة SD

– 2.4 غيغاهرتز انتقال واي فاي.