كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Ubisoft عرضها لـ Tom Clancy The Division 2 بالكشف بأنها ستمنح اللاعبين تجربة مجانية تبدأ من الـ 13 من يونيو وتنتهي يوم الـ 16 من يونيو مما يتيح لهم الوصول إلى جميع المحتويات باللعبة، بالإضافة إلى منح اللاعبين نظرة على المحتوى المقرر أن يصدر خلال السنة الأولى.
وستكون مقسمة إلى ثلاث حلقات ستقدم كل واحدة مجموعة من المهام والرحلات والمغامرات خارج العاصمة واشنطن، الحلقة الأولى سيتم إصدارها في يوليو وسيتوجة خلالها اللاعبين إلى حديقة الحيوان الوطنية في واشنطن وكلية Kenley.
بينما ستأخذ الحلقة الثانية اللاعبين في مهمة إلى البنتاجون والتي ستنتهي مع ثمانية لاعبين، الحلقة الثالثة ستعود باللاعبين إلى مانهاتن للبحث عن عضو سابق نأمل أن يكون Aaron Keener وهي الخصم الرئيسي في اللعبة الأولى والتي هربت مع Green Poison Virus.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Ubisoft تكشف خارطة الطريق للعام الأول لـ The Division 2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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