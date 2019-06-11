تكنولوجيا: Ubisoft تكشف عن Gods & Monsters

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل إعلان اختتام المؤتمر الصحفي لـ Ubisoft E3 كشف الفريق عن لعبة أربي جي صغيرة ستصدر تحت أسم Gods & Monsters، ولكن على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن الكثير من تفاصيل اللعبة إلا أنها تبدو مثل نسخة من لعبة The Legend of Zelda: Breath of the Wild مع عمل فني رائع كما هو مبين في المقطع التالي.
الجدير بالذكر أن Gods & Monsters ستكون متاحة في الـ 25 من فبراير 2020 على كل من منصات Google Stadia وNintendo Switch و PC و PS4 و Xbox One
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