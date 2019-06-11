كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Ubisoft اليوم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بها E3 2019 أن خدمة الأشتراكات الخاصة بها بات إصدارها قريباً والمقرر أن تعرف باسم Uplay + من المقرر أن تصدر في الـ 3 من سبتمبر هذا العام وستكون متاحة حصرياً على أجهزة الحاسب الشخصي، ومن خلالها سيتاح لمشتركيها لعب أكثر من 100 لعبة بمكتبتها كل هذا بتكلفة 15$ تقريباً اشتراك شهري.
لكن على الرغم من أن الخدمة الجديدة Uplay + لن تصدر في وقت مبكر من هذا العام ، ألا أن Ubisoft تخطط لإحضارها إلى مكان أخر كجزء من شراكتها مع شركة جوجل، فقد أعلنت الشركة أنها ستقدم خدمتها الجديدة إلى Stadia في وقت ما خلال عام 2020، ولكن للأسف لم يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Uplay+ خدمة الأشتراكات الجديدة من Ubisoft لأجهزة الحاسب وقوقل Stadia لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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