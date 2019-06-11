أبرز 6 تطبيقات لتتبع حالة الطقس لأجهزة أندرويد خلال 2019

خلال الفترة الأخيرة؛ اعتدنا على تغير المناخ دون سابق إنذار، وحتى خلال موسم الصيف الحالي اعتدنا في البلاد العربية على التحذير من الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، لذلك من الأفضل الاستعانة بأحد تطبيقات الطقس التي تتيح لك معرفة درجات الحرارة، ومواعيد سقوط الأمطار، ومستوى الرؤية، وسرعة الرياح واتجاهها بدقة، بالإضافة إلى الاطلاع على توقعات حالة الطقس لعدة أيام قادمة.

يضم متجر جوجل بلاي عددًا كبيرًا من التطبيقات المخصصة للطقس، ولكن في الحقيقة كل تطبيق له آلية عمله، فمنها ما يقدم لك أخبار الطقس لحظيًا، ومنها ما يركز على توقعات الطقس لمدة أسبوع، أو أسبوعين، بالإضافة لتوفير توقعات حالة الطقس الشاملة لمدينتك.

فيما يلي 6 تطبيقات للطقس تساعدك على تتبع الأحوال الجوية بسهولة على أجهزة أندرويد:

1- تطبيق AccuWeather:

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يعتبر تطبيق AccuWeather من تطبيقات الطقس الشاملة، حيث يتيح لك الوصول إلى كل المعلومات التي قد تحتاج إليها، ويدعم ميزة MinuteCast؛ للحصول على أحدث توقعات الطقس دقيقة بدقيقة، كما أنه يوفر تنبؤات للطقس كل ساعة، لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، بالإضافة إلى توقعات يومية لمدة 15 يومًا قادمة.

يدعم هذا التطبيق عددًا من الميزات الأخرى؛ والتي تشمل: معلومات يومية حول الشروق والغروب، ومؤشر الأشعة التي فوق البنفسجية، والرؤية، والحساسية، وهطول الأمطار، وتقارير جودة الهواء، وكذلك مقاطع الفيديو عن أخبار الطقس الحالية.

كما يمكنك من خلاله إرسال تقارير الطقس، ومقاطع الفيديو الخاصة بك، وقد يستخدمها التطبيق في تقاريره الإخبارية حول الطقس.

يتميز التطبيق بواجهة المستخدم البسيطة، كما أنه قابل للتخصيص، حيث يمكنك فلترة ميزات التطبيق وفقًا لتفضيلاتك، وإخفاء أي ميزات لا تريدها بسهولة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، كما يمكنك الاشتراك داخل التطبيق للحصول المزيد من الميزات.

2- تطبيق Dark Sky:

يشتهر تطبيق Dark Sky بأنه أدق تطبيقات الطقس، حيث يمكنه إنشاء توقعات لموقعك الجغرافي بدقة عالية، مما يوفر لك تنبؤات دقيقة للساعة القادمة، بالإضافة إلى أنه يتيح لك توقع حالة الطقس خلال ما يصل إلى أسبوع قادم.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة، تعرض لك ظروف الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة، مع إشعارات تخبرك بموعد الأمطار.

أهم ميزات هذا التطبيق أنه يدعم عرض خريطة كاملة توضح لك أماكن سقوط الأمطار والثلوج، في جميع أنحاء العالم، في أي وقت، كما يضم أيضًا وضعًا مخصصًا لعدم الإزعاج، لذا يمكنك التأكد من أنه لن يوقظك في منتصف الليل، وتستطيع الاعتماد عليه إذا كنت تعيش في منطقة متقلبة الطقس.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، كما يمكنك الاشتراك داخل التطبيق للحصول المزيد من الميزات.

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3- تطبيق 1Weather:

يدعم تطبيق 1Weather مجموعة كبيرة من خيارات التخصيص، ويتيح لك تتبع الظروف، والتوقعات الحالية لموقعك، وما يصل إلى 12 موقعًا آخر من اختيارك.

يوفر التطبيق أيضًا رسومًا بيانية لحالة الطقس، وتوقعات بهطول الأمطار، وبحثًا في خرائط الرادار، ومقاطع فيديو إخبارية، وتوقعات بَحرية، وإشعارات لظروف الطقس القاسية، بالإضافة إلى إشعارات قابلة للتخصيص، ويدعم وجود (ويدجيت) widget، بحيث يمكنك التحقق من الطقس من شاشتك الرئيسية، كما يتيح لك مشاركة أحوال الطقس بسهولة مع أصدقائك عبر البريد الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي.

يقدم التطبيق توقعات الطقس كل ساعة خلال 48 ساعةً القادمة، وتوقعات ممتدة لمدة 10 أيام مقبلة، وتنبؤًا لمدة 12 أسبوعًا، وهذا مهم جدًا أثناء التخطيط للسفر، كما يغطي كل شيء ابتداءً من درجات الحرارة، وسرعة الرياح واتجاهها، والرؤية، والرطوبة، وحتى مؤشر الأشعة التي فوق البنفسجية، والضغط الجوي، وفرصة هطول الأمطار بالنسبة للساعة التالية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، كما يمكنك الاشتراك من داخل التطبيق للحصول المزيد من الميزات.

4- تطبيق Today Weather:

يوفر تطبيق Today Weather تنبؤات الطقس المحلية الأكثر دقة في العالم، حيث يمكنك من خلاله الحصول على توقعات الطقس لأي مكان في العالم بسهولة.

كما يدعم هذا التطبيق عددًا من ميزات الطقس ومنها: درجات الحرارة اللحظية، والرطوبة، ومستوى الرؤية، وضغط الهواء، وسرعة الرياح واتجاهها، بالإضافة إلى إرسال تنبيهات في وقت شدة البرودة، وإشعارات بمواعيد سقوط الأمطار.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة، كما يتيح لك مشاركة أحوال الطقس بسهولة مع أصدقائك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي.

5- تطبيق Yahoo Weather:

يتيح لك تطبيق Yahoo Weather الاستعداد ليومك مع بيانات الطقس الدقيقة على مدار الساعة، وتوقعات لما يصل إلى 10 أيام، كما يتيح لك تتبع الظروف، والتوقعات الحالية لموقعك، وما يصل إلى 20 مدينة أخرى يمكنك إضافتها حسب ما يناسبك.

يوفر لك التطبيق كل بيانات الطقس ومنها: درجات الحرارة، وقوة الرياح واتجاهها، والضغط الجوي، ومواعيد هطول الأمطار، وتصفح الخرائط التفاعلي مثل: خرائط الرادار، والأقمار الصناعية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي.

6- تطبيق Radarscope:

تحتوي معظم تطبيقات الطقس على ميزات البحث في خرائط الرادار، ولكن إذا كنت بحاجة إلى تطبيق رادار جيد، يمكنك الاعتماد على تطبيق Radarscope؛ الذي يستخدمه خبراء الأرصاد الجوية.

يتيح لك التطبيق الاطلاع على بيانات دقيقة من خلال الرادار، والتي تشمل: الانعكاسات، والسرعة، والاستقطاب المزدوج، وتحذيرات الفيضانات المفاجئة، والعواصف الرعدية، وتحذيرات للطقس القاسي، وتنبيهات للبرق، وتعقب العواصف.

لا يقدم التطبيق صور PNG، أو GIF، ولكن يقدم فقط بيانات الرادار الأصلية المقدمة في الشكل الشعاعي الفعلي كمستوى متقدم من التفاصيل، وبذلك يتميز بأنه تطبيق الطقس الأدق مقارنة بالتطبيقات الأخرى، حيث يقدم جميع البيانات لحظيًا.

يتميز التطبيق بتحديث صور الرادار كل 6 دقائق، مع وجود تحذيرات العاصفة أعلى صور الرادار لمزيد من التفاصيل. يمكنك أيضًا الوصول إلى إحصائيات الرادار مثل: السرعة، وتقديرات هطول الأمطار، وحوالي 10 مقاييس أخرى لا تتوافر في تطبيق طقس آخر.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي بسعر 9.99 دولارات.