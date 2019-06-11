شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "عداد السرعة".. ميزة جديدة داخل تطبيق خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت شركة جوجل مشغولة فى تحديث خدمة الخرائط الخاصة بها فى الشهر الماضى، وبدأت بتطبيق عدد من المزايا الجديدة داخل التطبيق، وأحدث ميزة هى "عداد السرعة" الذى يوضح لك مدى السرعة التى تسير بها على الطريق.

ووفقًا لتقارير Android Police، الفكرة من الميزة الجديدة هى أن تكون قادرا على رؤية سرعتك بشكل سهل، إذا كنت بالفعل تبحث فى التطبيق للتحقق من الاتجاهات، وهذا يسهل الحفاظ على عينيك على الطريق بدلا من النظر فى مكان عداد السرعة داخل السيارة.

وتشير التقارير إلى أن جوجل بدأت فى إطلاق عداد السرعة فى تطبيق الخرائط، لذلك يمكنك التحقق من إعدادات تطبيق الخرائط لمعرفة ما إذا كان لديك الميزة الجديدة أم لا.