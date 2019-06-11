شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف تفاصيل جديدة عن خدمة "ستاديا" للألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال Phil Harrison رئيس منصة ستاديا للألعاب فى حوار مع Geoff Keighley خلال مؤتمرE3 ، إن منصة الألعاب الجديدة التابعة لجوجل ستسمح للشركات ومطورى الألعاب بتحديد الاشتراكات الخاصة بألعابهم داخل الخدمة. ويتوقع هاريسون أن يبدأ الناشرون فى التفكير اشتراكاتهم الخاصة خلال وقت قصير، مؤكدا أن جوجل ستعمل على توفير الإعلانات فى الوقت المناسب. وحسب موقع The verge الأمريكى لم يعلن هاريسون عن شركات الألعاب والمطورين الذين سيظهرون بمنصة ستاديا. وتقول جوجل إنها من الممكن أن تتيح للمستخدمين فى البداية الدفع مقابل معظم الألعاب بشكل فردى، ثم بعد ذلك إتاحتها بنظام اشتراك شهرى.

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