شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "Parlor " تطبيق جديد للتعارف وإجراء محادثات بالصوت مع الغرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى تطبيقا جديدا للتعارف يدعي parlor ، حيث يمكنك من خلاله إجراء محادثات صوتية مع أشخاص علي الإنترنت بشكل عشوائى، مع تحديد الفئة التى تريد التواصل معها.

ويتاح هذه التطبيق لأجهزة الـ android وايضاً الايفون، وعند تنزيلك للتطبيق من المتجر أول شىء يطلبه منك إنشاء حساب عن طريق كتابة اسمك وجميع معلوماتك الأساسية لتقوم بتسهيل عملية الوصول إليك من قبل المستخدمين الآخرين.

ثم بعد ذالك تختار الفئة التي تريد التواصل معها، مع تحديد ما إذا كنت تريد إجراء محادثة يهدف المواعدة، أم للحديث عن الموسيقى والألعاب، أو تحديد طائفة دينية معينة، او الدخول للحصول علي نصيحة، بالإضافة إلي العديد من الخيارات الأخرى داخل التطبيق.

Advertisements

وبعدها ينقلك التطبيق إلى نافذة التواصل وتقوم بالإنتظار، إلي أن يقترح عليك البرنامج أسماً معيناً للتواصل معه وهنا بإمكانك القبول أو الرفض.

ومن ثم ينقلك التطبيق إلي نافذة تعرض لك اسم الشخص وصورته الشخصية لبدء الحديث معه بشكل مباشر وفورى، وفي نهاية المحادثة يعرض عليك التطبيق الدخول في محادثة أخرى أو إنهاء المحادثات.