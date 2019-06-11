تكنولوجيا: Rainbow Six Siege وعرض تشويقي جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد الأنتهاء من إعلان Ubisoft عن Watch Dogs Legion تم الأنتقال للحديث عن لعبة كانت موجودة منذ فترة ولا تبدو أنها ستتوقف في أي وقت قريب وهي Rainbow Six Siege، فقد قدمت الشركة لها اليوم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بها مقطعاً دعائياً لأحدث موسم لها والمحتوى الذي تتضمنة.
فقد ركز العرض الجديد على الشخصية الرئيسية الجديدة وهو Warden العميل السابق بالخدمة السرية البريطانية، وهو من الشخصيات الدفاعية التكتيك والتي إعتادت أن تتسلل خلف المهاجمين وتحدث الأضرار القاتلة يمكنه أيضا الرؤيا من وراء الأدخنه والأستفادة من بعض التقنيات.
الجدير بالذكر أن Rainbow Six Siege متوفرة حالياً على كل من منصات PS4 و Xbox One و PC.
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