شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 مزايا بنظام ios 13 ستثير غيرة مستخدمى نظام أندرويد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت كلً من جوجل وأبل بأصدار تحديثات لأنظمة التشغيل الخاصة بهم، وقد كشفت أبل عن جميع مزايا نظام IOS 13 الموجود كنسخة تجريبية حاليًا، كما كشفت جوجل الشهر الماضى أيضًا عن الإصدار التالى من نظام التشغيل Android ، Android Q ، وقد ظهرت عدد من الفروق بين النظامين، وفيما يلى 9 مزايا التى سيحصل عليها مستخدمى أبل، ولن يحصل عليها مستخدمى أندرويد.





سيسمح نظام أبل iOS 13 للمستخدمين بتعديل مقاطع الفيديو عن طريق تغيير الاتجاه، والإضافة من خلال خاصية الـfilters، وهذه الميزة غير موجودة فى نظام أندرويد.







يمكن للمستخدمين تقليل تشويش الصور أثناء التعديل عليها، وهو شيء غير موجود فى أندرويد، لكن يمكن تنزيل تطبيق خاص للحصول عليها.







تقدم شركة أبل طريقة جديدة لتسجيل الدخول إلى تطبيقات "الطرف الثالث" المنشئة من قبل مطوريين مستقليين، تسمى "تسجيل الدخول باستخدام أبل"، وعلى الرغم من أن جوجل لديها أيضًا "تسجيل الدخول باستخدام جوجل"، لكن طريقة أبل لحمايتك تتيح لك إنشاء بريد الكترونى غير حقيقى حتى لا تتم مشاركة بريدك الأصلى الخاص بك مع أى شخص.







على الرغم من أن جوجل لديها خاصية " Digital Wellbeing" المشابهة لخاصية screen time، إلا أن أبل قامت بتطوريها لتتيح لك حظر تطبيقات معينة ترغب بها، وهو شيء لم تقدمه كجوجل كجزء رئيسى من برامجها لكن يمكنك تنزيل تطبيقات خاصة تتيح لك الميزة.



Advertisements





يمكنك العثور على جهازك وإن لم يكن متصل بالانترنت من خلال خاصية "‘Find My offline iDevices"، كما أن هناك ميزة آخرى غير موجودة بأندرويد، وهى ميزة "Find my like" والتى تتيح للمستخدمين البحث عن أجهزة iPhone و iPad و MacBooks الخاصة بهم أيضًا فى عدم وجود انترنت.





يحتوى تطبيق مراسلة أبل على مزامنة سحابية خاصة به، مما يجعل من السهل الاحتفاظ بجميع الرسائل النصية أثناء الانتقال إلى iDevice جديد.

لا يزال تطبيق الرسائل الأصلى لنظام اندرويد لا يحتوى على هذه الميزة، كما قامت أبل أيضًا بتحديث تطبيق ماسنجر الخاص بها مع Dark Mode وميزات Memoji الجديدة ولوحة المفاتيح Dark Themed أيضًا.







يتمتع كل من iOS 13 و Android Q بميزة بحث فى تطبيق الرسائل الأصلى|، لكن المميزبنظام التشغيل iOS 13 هو أنه سيقترح الآن للمستخدمين ما يبحثون عنه، وهو ما سيجعل المهمة أسهل وأقل وقتًا.







أطلقت أبل ميزة الـ Memoji مع iPhone X منذ عامان، وهذا العام عززت الشركة الميزة من خلال إضافة المزيد من خيارات التخصيص، و لم يحصل مستخدمى اندرويد على ميزة مشابهه ومازالوا يستخدمون الرموز والملصقات.



تعمل هذه الميزة عند تنشيطها، على إسكات المكالمات الواردة من المتصلين غير المعروفين تلقائيًا، ولا يتضمن اندرويد هذه الميزة بشكل أساسى حتى الآن.