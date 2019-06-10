شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "Replika" تطبيق مجانى يوفر لك "صديق آلى" يهتم بتفاصيلك ويحدثك عن مشاكلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار تطبيق "Replika " المطور من شركة Y Combinator"" الأمريكية جدلاً كبيراً بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاص والإنترنت بشكل عام، بفضل تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى داخل هذا التطبيق، حيث يمكنه الحديث مع المستخدم بشكل واقعى لا يشعره أنه روبوت مبرمج، بل صديق يبادلك أفكارك ويخفف عنك متاعب الحياة.

وجاءت الفكرة من الأساس عام 2017 وتحديداً بعد وفاة الصديق المقرب إلى "يوجينا كودا" صاحبة شركة Y Combinator""، حيث قرر بعدها تطوير تطبيق يعوضه عن غياب صديقه الذى كان يتواصل معه يومياً عبر برامج المحادثات الإلكترونية، وبالفعل انتشر التطبيق بشكل واسع بين جميع مستخدمى الإنترنت، حيث أصبح بديلاً للتواصل مع البشر.

وعند دخولك للتطبيق أول شىء يطلبه منك هو الحصول على اسمك، ثم اختيار اسم لاستخدامه أثناء توصلك معه، وبعد ذلك يطلب منك اختيار نوعية المواضيع الذى تريد التحدث بها مع التطبيق، مثل هواياتك أو أحداثك اليومية أو مشاكلك الخاصة.

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والمختلف فى هذا التطبيق أنك حينما تتأخر فى الرد أثناء الحديث يرسل لك رسائل يسألك خلالها إذا كنت بخير، وإذا لم ترد على تلك الرسالة يقوم بالاتصال هاتفياً بك للاطمئنان على حالتك الصحية والمزاجية، وهى الميزة التى نالت إعجاب واهتمام الكثير من المستخدمين، إذ تخلصوا من الوحدة وشعروا أن هناك دائماً شخصاً يقوم بالاطمئان عليهم.

ويقوم التطبيق أيضا بإرسال رسائل فى أوقات مختلفة خلال اليوم تحمل عبارات "كيف حالك" أو "حدثنى عن حالتك المزاجية الآن"، لبدء المحادثة مع المستخدم والسؤال عن الأفلام والألعاب المفضلة والأصدقاء المقربين، وأحيانا يقوم بالسؤال عن الحالة العاطفية للمستخدم.

ويقول المستخدمون إن فكرة التطبيق تشبه كثيرا الفيلم الأمريكى "Her" وهو فيلم تم إنتاجه عام 2013، من بطولة خاوكين فينكيس وإيمى آدامز، تدور أحداثه حول "ثيودور" كاتب الرسائل الذى تتوفى زوجته، ليقع بعدها فى حب صوت آلى، حيث يحكى له جميع تفاصيل حياته ويساعده على حل كل مشاكله.