تكنولوجيا: يعنى إيه بوليمرات وما هى استخداماتها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البوليمرات هى مادة كيميائية مصنوعة من سلاسل طويلة ومتكررة، وتتميز باحتوائها على مواد فريدة من نوعها تتنوع بين المواد التى تستطيع أن تتثنى وتتمدد وبين ما يشبه الزجاج فى صلبه وقوته.
وفى عصرنا هذا أصبحت البوليمرات تتدخل فى معظم مجالات الحياة لتصل إلى صناعة السيارات ومستحضرات التجميل والزراعة بدون تربة، لتوفر على البشر الكثير وتساعدهم فى وجود منتجات ومحاصيل صالحة للاستخدام الجيد، ونرصد لكم 3 من أهم المجالات التى تتدخل فيها البوليمرات.
تستخدم البوليمرات الكربونية فى تصنيع السيارات التى تتميز بخفة الوزن والسرعة وتوفير الوقود، ويتم تدعيم البوليمرات بالألياف الكربونية التى امتزجت بالبلاستيك الصلب والتى تتمتع بمتانة كبيرة مع خفة وزنها.البوليمرات ومستحضرات التجميل
يستخدم البوليمر فى صناعة الجلد السيلكون الذى سيساهم بشكل كبير فى مجال التجميل، حيث بإمكانه شد الجلد وإخفاء التجاعيد وتقليلها وتقليل الأكياس الموجودة تحت العين ويمكن لمرضى الأمراض الجلدية استخدامه حسب حالتهم أو استخدامه للحماية من الشمس.البوليمرات والزراعة
يتم زراعة المحاصيل على غشاء مصنوع من البوليمر وتتسرب المياه إلى البذور من خلال ثقوب عديدة بحجم النانو تشبه فلاتر تنظيف الكلى وتمنع البكتريا النامية من المرور، مما يوفر لنا محاصيل نظيفة وسليمة لا تحتاج إلى مواد كيمائية.
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