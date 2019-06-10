تكنولوجيا: Shenmue 3 ستصدر حصرياً بمتجر Epic Game

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المطور الأسطوري Yu Suzuki مصمم Shenmue 3 ضمن فعليات معرض E3 2019 عن عرض دعائي جديد يكشف بعض لقطات اللعب الجديدة، كما تم الكشف أيضا أن إصدار الحاسب من المنتظر أن يصدر حصرياً على متجر Epic Store ولكن من غير الواضح حتي الآن أن كان هذا العرض محدد أم لا.

وهذا الأختيار كان أحد أسبابة أنه تم تطويرها على محرك Unreal Engine وأن الدعم الذي قدمة المتجر كان كأفضل منصة لتقديم اللعبة عليها.

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الجدير بالذكر أنه سيتم إصدار Shenmue 3 في الـ 19 من نوفمبر على كل من منصات PS4 و PC عبر Epic Store.

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