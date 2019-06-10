كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المطور الأسطوري Yu Suzuki مصمم Shenmue 3 ضمن فعليات معرض E3 2019 عن عرض دعائي جديد يكشف بعض لقطات اللعب الجديدة، كما تم الكشف أيضا أن إصدار الحاسب من المنتظر أن يصدر حصرياً على متجر Epic Store ولكن من غير الواضح حتي الآن أن كان هذا العرض محدد أم لا.
وهذا الأختيار كان أحد أسبابة أنه تم تطويرها على محرك Unreal Engine وأن الدعم الذي قدمة المتجر كان كأفضل منصة لتقديم اللعبة عليها.
الجدير بالذكر أنه سيتم إصدار Shenmue 3 في الـ 19 من نوفمبر على كل من منصات PS4 و PC عبر Epic Store.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Shenmue 3 ستصدر حصرياً بمتجر Epic Game لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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