تكنولوجيا: Final Fantasy 7 Remake و تأكيد لتاريخ الإصدار الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد الناشر الياباني Square Enix رسمياً أن Final Fantasy VII Remake ستصدر علي أجهزة PS4 في جميع أنحاء العالم في الـ 3 من مارس 2020، خلال حفل Final Fantasy الذي أقيم قبل الأفتتاح الرسمي لحدث E3 2019.

الجدير بالذكر أنه تمت إعادة إصدار Final Fantasy VII في رحلة تطوير طويلة، ولكن أخيراً قامت Square Enix بتقديم المزيد من المعلومات مع تقديم لمحة عن طريقة اللعب أخيراً.

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