تكنولوجيا: بعد عامين الكشف عن أول عرض لـ Evil Genius 2: World Domination

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد ستوديو Rebellion Developments قبل عامين أنه سيكون هناك تكملة للعبة الكلاسيكية Evil Genius والتي أعلن حينها أنها قيد التطوير، ولكن منذ ذلك الحين لم نسمع الكثير من التفاصيل عن Evil Genius 2، ولكن أخيراً وبعد سنوات من الأنتظار كشف عن أول عرض ترويجي Evil Genius 2: World Domination.

بالنسبة إلى اللعبة نفسها Evil Genius 2: World Domination سيتم تعينها على أساس اللعبة الأصلية الصادرة بعام 2004،

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