تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان الرسمي عن سوارة Mi Band 4 في 11 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر الرئيس التنفيذي لشركة شاومي مجموعة من الصور الرسمية لسوارة Mi Band 4 الذكية إستعداداً للإعلان الرسمي عن السوارة في 11 من يونيو.

تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدار جديد من السوارات الذكية الذي ينطلق للأسواق بعنوان Mi Band 4، حيث تقدم العملاق الصيني هذا الإصدار بشاشة ملونة مع مجموعة مميزة من الألوان.

ولقد أطلق الرئيس التنفيذي لشركة شاومي Lei Jun مجموعة من الصور المميزة التي تكشف عن تصميم سوارة Mi Band 4 الذكية مع الإختيارات المتاحة في ألوان السوارة الذكية.

كما نشرت شاومي إعلان تشويقي يؤكد على موعد مؤتمر Mi Band 4 غداً 11 من يونيو، حيث تأتي السوارة الذكية بألوان الأسود، الأحمر، البني، الأزرق مع إختيارات أكثر في الألوان.

أيضاً إلى جانب الشاشة الملونة المميزة لسوارة Mi Band 4 الذكية تأتي السوارة أيضاً بعمر أطول للبطارية مقارنة بالإصدار السابق من الشركة Band 3.

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ولقد كشفت التسريبات السابقة عن بعض من مواصفات السوارة الذكية التي تتميز بشاشة OLED ملونة مميزة بحجم كبير، كما تضم مستشعر لضربات القلب في الجهة الخلفية، مع موصل للشحن في الجهة الخلفية أيضاً.

أيضاً من المتوقع أن تنطلق السوارة بنموذجين هما XMSH08HM وXMSH07HM ، حيث يدعم كلا الإصدارين تقنية البلوتوث 5، كما يدعم نموذج XMSH08HM تقنية NFC، وتشير التسريبات إلى بطارية بقدرة 135 mAh في السوارة، على أن تنطلق السوارة الذكية بسعر 28 دولار تقريباً.

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