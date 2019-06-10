كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جديدة حول هاتف Galaxy Note10 Pro أن سامسونج ستقدم هذا الإصدار بشاحن مميز بتقنية الشحن السريع مع قدرة 25W.
على عكس التسريبات التي إنتشرت خلال الفترة الماضية والتي أشارت إلى أن هاتف Galaxy Note10 Pro ينطلق بشاحن مميز بقدرة 45W، جاءت تسريبات جديدة اليوم حول مواصفات الهاتف لتؤكد على أن قدرة الشاحن المقدم مع هاتف Galaxy Note10 Pro لن تتخطى 25W إلا أنها مميزة بتقنية الشحن السريع.
ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر مصدر موثوق ومطلع على خطط شركة سامسونج، لذا لن يأتي هاتف Galaxy Note10 Pro وفقاً للتسريبات التي نشرت في السابق والتي توقعت مواصفات فائقة في الإصدار الأعلى من هواتف Note.
من جانب أخر أكد مصدر التسريبات في تقريره على أن سامسونج تخطط لضم شاحن بقدرة 45W مع هاتف Galaxy A90، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية سامسونج في جلب المميزات الجديدة للإصدارات المتوسطة من سلسلة A.
ويعد إضافة شاحن بقدرة 25W مع تقنية الشحن السريع إضافة جيدة في سلسلة Note، حيث قدمت سامسونج إصدارها السابق Galaxy Note9 بشاحن بقدرة 15W.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هاتف Galaxy Note10 Pro يأتي بشاحن مميز بقدرة 25W فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.