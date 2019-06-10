تكنولوجيا: هاتف Galaxy Note10 Pro يأتي بشاحن مميز بقدرة 25W فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جديدة حول هاتف Galaxy Note10 Pro أن سامسونج ستقدم هذا الإصدار بشاحن مميز بتقنية الشحن السريع مع قدرة 25W.

على عكس التسريبات التي إنتشرت خلال الفترة الماضية والتي أشارت إلى أن هاتف Galaxy Note10 Pro ينطلق بشاحن مميز بقدرة 45W، جاءت تسريبات جديدة اليوم حول مواصفات الهاتف لتؤكد على أن قدرة الشاحن المقدم مع هاتف Galaxy Note10 Pro لن تتخطى 25W إلا أنها مميزة بتقنية الشحن السريع.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر مصدر موثوق ومطلع على خطط شركة سامسونج، لذا لن يأتي هاتف Galaxy Note10 Pro وفقاً للتسريبات التي نشرت في السابق والتي توقعت مواصفات فائقة في الإصدار الأعلى من هواتف Note.

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من جانب أخر أكد مصدر التسريبات في تقريره على أن سامسونج تخطط لضم شاحن بقدرة 45W مع هاتف Galaxy A90، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية سامسونج في جلب المميزات الجديدة للإصدارات المتوسطة من سلسلة A.

ويعد إضافة شاحن بقدرة 25W مع تقنية الشحن السريع إضافة جيدة في سلسلة Note، حيث قدمت سامسونج إصدارها السابق Galaxy Note9 بشاحن بقدرة 15W.

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