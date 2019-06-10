Vivo تبدأ رسميًا بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Vivo NEX S

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مرور أكثر من شهر على حصول الهاتف Vivo NEX A على تحديث Android 9 Pie، فقد قررت شركة Vivo الآن إصدار نفس التحديث للهاتف Vivo NEX S.

هذا التحديث يبلغ حجمه 3.24GB، ويضيف كل شيء قامت شركة جوجل بتضمينه في نظام Android 9 Pie وكذلك جميع التعديلات التي أضافتها شركة Vivo إلى واجهة FuntouchOS 9، بما في ذلك الوضع الليلي الذي تم تجديده، وتحسين العديد من الجوانب في المساعد الرقمي Jovi AI.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.