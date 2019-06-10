Redmi K20 Pro يحصل على أول تحديث له، ويجلب معه ميزة فتح الهاتف عن طريق الوجه

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi K20 Pro في الأسبوع الماضي فقط، وهو الآن بدأ فعلاً بتلقي أول تحديث له، والتحديث المعني هنا يحمل البنية رقم MIUI 10.3.8.0، ويجلب معه خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه.

يعد فتح الهاتف عن طريق الوجه أمرًا رائعًا، ولكن تحذر العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi من أن هذه الميزة ليست آمنة مثل كلمات المرور أو رمز التعريف الشخصي أو مستشعر بصمات الأصابع لأنه يمكن لأي شخص يشبهك فتح هاتفك. ونظرًا إلى أن هذا الهاتف يضم كاميرا واحدة فقط في الواجهة الأمامية، فمن المحتمل أن يتم خداع هاتفك بإستخدام صورة فوتوغرافية لك أيضًا.

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وبغض النظر عن إضافة ميزة فتح الهاتف عن طريق الوجه، فهذا التحديث الجديد يوفر للمستخدمين كذلك تخصيص نمط الساعة في شاشة القفل، كما يقوم بتنظيم قائمة شبكات WiFi المتاحة حسب قوة الإشارة. عموما، هذا التحديث يبلغ حجمه 392 ميجابايت وهو متوفر حاليًا في الصين لأن هذا هو البلد الوحيد الذي يتوفر فيه الهاتف Redmi K20 Pro للبيع. ومع ذلك، فمن المفترض أن يصل الهاتف Redmi K20 Pro جنبًا إلى جنب مع Redmi K20 إلى المزيد من البلدان في المستقبل المنظور، بما في ذلك الهند التي سيصل إليها كلا الهاتفين في اليوم 15 يوليو.