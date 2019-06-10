ميزة مشاركة الشاشة أصبحت متوفرة الآن لتطبيق Skype على منصتي الأندرويد و iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - تواصل شركة مايكروسوفت جلب المزيد من ميزات تطبيق Skype على الحواسيب الشخصية إلى تطبيق Skype على الأجهزة المحمولة، وأحدث ميزة تخضع لنفس المعاملة هي ميزة مشاركة الشاشة. بفضل التحديث الجديد، ستتمكن من مشاركة ما يظهر على شاشة هاتفك الذكي مباشرة داخل أي محادثة. وستكون هذه الميزة الجديدة متاحة في القائمة الموجودة في أسفل يمين أي محادثة.

تتضمن الإضافات الأخرى التي يأتي بها هذا التحديث الجديد واجهة مستخدم أنظف تحتوي على عناصر أقل أثناء إجراء المحادثات للحصول على تجربة غامرة أكثر. يؤدي النقر المزدوج على الشاشة إلى إزالة جميع التعقيدات بحيث يتم إخفاء كل شيء بإستثناء الفيديو الخاص بالشخص الذي تتحدث معه. سوف تتيح لك القائمة الجديدة أيضًا تفعيل وتعطيل الميزات الجديدة الأخرى مثل تسجيل المكالمات والعناوين الفرعية ( Subtitles ).

Advertisements

التحديث الجديد لتطبيق Skype متاح الآن بالفعل للتحميل على متجر iTunes App Store لأجهزة iOS، وعلى متجر Google Play Store لأجهزة الأندرويد. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن هذا التحديث يتطلب إمتلاك جهاز يعمل بنظام iOS 12 أو إصدار أعلى، أو بنظام الأندرويد Marshmallow أو إصدار أعلى.