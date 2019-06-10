تكنولوجيا: بالأرقام.. كم أنفقت شركات التكنولوجيا على جماعات الضغط خلال 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن مقدار ما أنفقته شركات التكنولوجيا على جماعات الضغط خلال 2018، حيث تصدرت جوجل القائمة بنحو 21.7 مليون دولار على جماعات الضغط للتأثير على المشرعين، فيما تنفق الشركات على قضايا أخرى مثل المنافسة و الخصوصية.
وفيما يلى نعرض مقدار ما أنفقته كل شركة من شركات التكنولوجيا على "جماعات الضغط" خلال 2018 كما يلى:
جوجل : أنفقت حوالى 21.7 مليون دولار.
شركة AT&T Inc: حوالى 18.5 مليون دولار.
أمازون :أنفقت حوالي 14.4 مليون دولار.
فيس بوك: أنفق حوالى 12.6 مليون دولار.
مايكرسوفت: دفعت حوالى 9.6 مليون دولار.
أبل: أنفقت حوالى 6.68 مليون دولار.
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