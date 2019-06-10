شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد اكتشافها.. كل ما تريد معرفته عن حفرة أكبر كويكب ضرب المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء حفرة طولها 25 ميلا تم إنتاجها خلال أسوأ تأثير للكويكبات على الإطلاق فى المملكة المتحدة، وحذروا من احتمال وجود صخرة فضائية أخرى تسبب مستوى مماثلا من الدمار فى المستقبل.

تم العثور على دليل على هذه الكارثة لأول مرة بالقرب من بلدة "أولابول" الاسكتلندية قبل أكثر من عقد، ولكن تم الآن تحديد موقع الحفرة الضخم الذى خلفه صخرة الفضاء البالغة 13 مليار طن، وأكد العلماء أن التصادم وقع قبل 1.2 مليار عام وتسبب فى انفجار بقوة أكثر من 900 مليون قنبلة من "هيروشيما".

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وقال عالم الأرض بجامعة اكسفورد "كين عمر": "نادرا ما يتم الحفاظ على المواد التى تم التنقيب عنها أثناء تأثير نيزك عملاق على الأرض نظرا لتآكلها بسرعة لذلك يعد هذا اكتشافا مثيرا للغاية".





ورغم أن الحدث قديم إلا أن العلماء يتنبأون باحتمال حدوث حدث مماثل فى المستقبل وذلك بالنظر إلى عدد شظايا الكويكبات والمذنبات التى تطفو فى النظام الشمسى، فهم يعتقدون أن حادث التصادم بهذا الحجم يحدث مرة واحدة بين كل 100 ألف عام إلى مليون عام.