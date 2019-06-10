من 3 إلى 5 سنوات.. ​رئيس الوزراء يتابع خطة تصنيع "التابلت" في مصر

كتب- محمد غايات

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تصنيع التابلت في مصر، حضره اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الوزراء على أنه هناك تكليفًا من الرئيس السيسي بتصنيع التابلت محليًا، قائلاً: "هدفنا حاليًا هو سرعة حسم هذا الملف المهم بالاتفاق مع الشركة التي ستقدم أفضل المميزات، وتُحقق قيمة مضافة للصناعة المصرية من خلال نقل تكنولوجيا غير مسبوقة إلى مصر،...