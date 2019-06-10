شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بأندرويد Q خاصة باتصال الـ Wifi .. هل ستفيدك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن وجود ميزة جديدة بنظام التشغيل أندرويد Q والتى تعمل على إدراج أي شبكة Wi-Fi يقوم المستخدم بفصلها يدويًا إلى قائمة سوداء، ولن يحاول الهاتف إعادة الإتصال بأي شبكة مدرجة في القائمة السوداء لمدة 24 ساعة.

وقالت شركة جوجل :" إذا قام المستخدم بفصل أحد اقتراحات شبكة Wi-Fi عندما تم الاتصال بها، فسيتم إدراج هذه الشبكة في القائمة السوداء لمدة أربعٍ وعشرين ساعة، وخلال فترة القائمة السوداء، لن يتم منح هذه الشبكة خاصية الاتصال التلقائي، حتى لو قام أحد التطبيقات بحذف هذه الشبكة وإعادة إضافتها ضمن قائمة الاقتراحات".

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كذلك يتضمن Android Q أيضًا واجهة برمجة تطبيقات (API) تسمى "لوحات الإعدادات"، والتى تتيح للمستخدمين القيام بأشياء مختلفة داخل التطبيقات، مثل تبديل أو إيقاف تشغيل خيارات الاتصال مثل Wi-Fi أو Mobile Data أو Airplane Mode أثناء تشغيل أي تطبيق.

وكانت شركة جوجل قد طرحت عدد من الإصدارات التجريبية من أندرويد Q خلال الاشهر الماضية، والتى تم إتاحتها لعدد من هواتف جوجل بيكسل، وغيرها من الهواتف الذكية، فيما ينتظر أن تصل النسخة الكاملة من نظام التشغيل الكاملة قريبا.