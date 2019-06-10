شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل: تعقب المحتوى المخالف على يوتيوب أمر صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، ساندار بيشاي، إن موقع يوتيوب ليس بالشكل الذى ترغب الشركة فى أن يكون عليه، وفى مقابلة مع موقع Axios تحدث "بيشاى" عن ردود أفعاله على فضائح موقع الفيديو والتغييرات الأخيرة التى حدثت.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بتصنيف المحتوى على أساس الجودة، وأضاف :" نحن نبذل الجهد حتى نتمكن من تصنيف المواد ذات الجودة الأعلى بشكل أفضل ومنع محتوى المخالف بشكل نهائى".

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ولكنه قال إن المحتوى الذى لا ينتهك السياسات تمامًا، لا يزال من الممكن أن يتسبب فى ضرر، بالإضافة إلى أن تعقب المحتوى المخالف على يوتيوب أمر صعب.

وفى الأسبوع الماضي، قال YouTube إنه يحظر مقاطع الفيديو التى تروج لمجموعة واحدة على أنها أفضل من غيرها، وتغيير مقاطع الفيديو الموصى بها لاستبعاد المزيد من "المحتوى المخالف، بالإضافة إلى تقييد تحقيق الدخل للمبدعين الذين يخالفون.