تكنولوجيا: سامسونج تقدم هاتف Galaxy M40 قريباً بتصميم يحاكي هاتف Galaxy A60

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Galaxy M40 في قوائم Android Enterprise بتصميم يحاكي إصدار سامسونج الحالي Galaxy A60 الذي يتوفر في السوق الصيني الآن.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy M40 غداً في الهند، واليوم رصدت تسريبات مصورة للهاتف بشاشة مميزة بتصميم Infinity-O حيث يأتي ثقب الشاشة في الجانب الأيسر من الجزء العلوي للهاتف.

وتكشف مواصفات هاتف Galaxy M40 في قوائم Android Enterprise على أن الهاتف سيأتي بحجم شاشة 6.3 إنش، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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أيضاً من المقرر أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 9، كما يأتي هاتف Galaxy M40 بتصميم يحاكي إلى حد كبير تصميم Galaxy A60 الذي يتوفر حصرياً في السوق الصيني.

وتشير تسريبات أخرى إلى أن هاتف Galaxy M40 سيأتي برقاقة معالج Snapdragon 675، مع مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يضم مستشعر ثانوي مميز بزاوية عرض واسعة وبدقة 8 ميجا بيكسل، كما تكشف التسريبات المصورة عن زر مخصص لمساعد Bixby في أحد جانبي هاتف Galaxy M40.

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