تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات nova 5i قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول إصدارات هواوي القادمة من هواتف nova 5i وnova 5، وفي أحدث التسريبات التي نشرت عبر TENAA كشف عن مواصفات هاتف nova 5i قبل الإعلان الرسمي.

يعد هاتف nova 5i أحد إصدارات هواوي المتوسطة المرتقب إطلاقها هذا العام، والذي يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع إعدادات رباعية مميزة للكاميرة الخلفية.

ولقد أكدت تسريبات TENAA اليوم على مواصفات هاتف nova 5i، الذي يأتي بشاشة IPS مميزة بحجم 6.4 إنش، مع جودة عرض FHD بلس، كما يضم ثقب الشاشة في الجانب الأيسر العلوي من الشاشة مستشعر بدقة 24 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن تقدم هواوي هاتف nova 5i مع رقاقة معالج Kirin 710، وإختيارين في الذاكرة العشوائية بين 6 و8 جيجا بايت رام، بينما تأتي السعة التخزينية 128 جيجا بايت، إلا أن الهاتف لا يدعم ميزة التخزين الخارجي.

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وفي مواصفات الكاميرة الخلفية لهاتف nova 5i، أشير إلى أن المستشعر الرئيسي للهاتف يأتي بدقة 24 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاتي بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأيضاً مستشعر TOF، كما يأتي الهاتف بفلاش LED ومستشعر للبصمة أيضاً في الجهة الخلفية.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف nova 5i بقدرة بطارية 3900 mAh، التي يدعمها آداء مميز من المعالج لتوفير شحن البطارية لتستمر لفترة أطول، كما ينطلق الهاتف بواجهة EMUI 9 ونظام تشغيل Android 9 Pie.

ويتوفر هاتف nova 5i بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، الأحمر إلى جانب اللون الأزرق، حيث تشير التوقعات إلى أن هواوي تعقد مؤتمر في نهاية يونيو لكشف النقاب عن الهاتف رسمياً.

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